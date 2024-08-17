В Черном море уничтожили два украинских безэкипажных катера

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажные катера Военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как пояснили в ведомстве, в акватории удалось устранить два устройства.

До этого боец ВС РФ с позывным «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» на Купянском направлении (в Харьковской области). Отмечается, что расчет объявил прицельную охоту именно на дроны «Баба-яга». Их сбивают при помощи FPV-дронов.

Дроны «Баба-яга» создаются на основе тяжелых промышленных беспилотников и отличаются низкой скоростью и высотой полета и являются достаточно шумными. Они используются для сброса боеприпасов в окопы и на орудия.

В апреле 2024 года сообщалось, что украинские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов «Бага-Яга» на Южно-Донецком направлении ведут охоту за самоходной гаубицей «Мста-С».

Ранее на Запорожской АЭС рассказали подробности об украинской атаке.