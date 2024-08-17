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США обеспокоены возможной эскалацией из-за применения американской техники в РФ

Reuters: США ограничили ВСУ в применении американского оружия в Курской области

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Aaron Favila/AP

США обеспокоены возможной эскалацией конфликта между Россией и Украиной из-за использования в наступлении украинской армии в Курской области американского оружия. Об этом заявляет Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон оправдывает использование украинцами американского вооружения на российской территории тем, что называет это защитным шагом. При этом официальные лица США выразили обеспокоенность возможными осложнениями по мере продвижения украинских войск дальше на территорию РФ.

«Один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что если Украина начнет захватывать российские деревни и другие невоенные объекты с использованием американского оружия и транспортных средств, это может быть расценено как превышение пределов, установленных Вашингтоном, именно для того, чтобы избежать любого представления о прямом конфликте между НАТО и Россией.», — говорится в материале.

16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на мост в Курской области.

Ранее политолог заявил, что НАТО не могло не участвовать в планировании атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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