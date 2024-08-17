Военные следователи в Подмосковье нашли бывших мигрантов-уклонистов

Военные следователи во время рейдов в Подмосковье выявили десять натурализованных граждан, которые не встали на воинский учет. Об этом сообщил РИА Новости старший следователь-криминалист Артем Ковалев.

По его словам, сотрудники СК вместе с ГИБДД проверяли документы граждан в общественных местах, в том числе возле крупного торгового центра и железнодорожной станции. В итоге следователи нашли нарушителей в Серпухове и Чехове.

Ковалев добавил, что гражданам разъяснили положения законодательства РФ и направили их в военные комиссариаты для постановки на учет.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Как указано в документе, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет послужит основанием для прекращения гражданства.

Ранее Путин подписал закон, запрещающий иностранцам иметь более 10 сим-карт в РФ.