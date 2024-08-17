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На Запорожской АЭС рассказали подробности украинской атаки

Представитель ЗАЭС заявил, что удар ВСУ был нанесен в 500 м от энергоблоков

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Павел Лисицын/РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил снаряд в 500 метрах от энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24».

«До самого периметра станции 10 метров, до блоков — метров 500», — сказала Яшина.

17 августа Запорожская АЭС заявила, что в 7:00 мск украинский дрон сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков электростанции с внешней стороны периметра.

Там подчеркнули, что никто не пострадал. Об инциденте проинформировали находящихся на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ, они уже посетили место падения снаряда.

16 августа РИА Новости заявило, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям. Агентство утверждает, что для ударов украинские военные планируют использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом.

Ранее на ЗАЭС отреагировали на возможную атаку станции «грязной» атомной бомбой.

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