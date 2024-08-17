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Гладков рассказал о массовой атаке Белгородской области

Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали более 20 беспилотников ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали различные районы Белгородской области. Об этом в сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские военные атаковали девять раз села Бессоновка, Журавлевка, Петровка, Черемошное и Шагаровка, хутора Валковский и Церковный. В четырех случаях снаряды и беспилотники сбили системы противовоздушной обороны (ПВО).

В Борисовском районе по селам Байцуры и Грузское выпустили три боеприпаса. В результате пострадала кровля в одном частном доме.

Также два беспилотника атаковали села Новопетровка и Старый Хутор, один из них сбила система ПВО. По селам Коновалово и Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпустили 11 боеприпасов и восемь БПЛА.

Глава региона отметил, что по городу Шебекино, поселку Красное, селам Архангельское, Графовка, Терезовка и хутору Панков выпустили 36 боеприпасов во время девяти обстрелов, а также шесть БПЛА, один из которых сбили.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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