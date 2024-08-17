ВСУ атаковали дорогу около Запорожской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.

Атака произошла около 07:00 (совпадает с мск). Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, по которой постоянно передвигается персонал.

«Никто не пострадал. Но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции», — отметили в пресс-службе ЗАЭС.

Об инциденте проинформировали находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ, они уже посетили место падения снаряда.

До этого офис генерального секретаря ООН и офис МАГАТЭ не стали комментировать риск ядерной атаки по российским атомным электростанциям.

Военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ готовятся взорвать грязную ядерную бомбу в Курской области. По его словам, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Он не исключил, что это возможно во время очередной попытки атак со стороны Глухова на Рыльск. МИД Украины официально отверг эти обвинения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что спецслужбы Запада курируют планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую атомные станции (АЭС).