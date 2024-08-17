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Алаудинов рассказал об обстановке в Курской области для российских войск

Алаудинов: ВСУ круглосуточно пытаются прорвать оборону в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины круглосуточно пытаются прорвать оборону российских войск в Курской области. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Обстановку в регионе для войск РФ он назвал «достаточно-таки рабочей, подконтрольной».

«У нас идут круглосуточные попытки противника прорвать участок, где мы находимся», — сказал командир «Ахмата».

По его словам, все эти попытки завершаются уничтожением ВСУ и сжиганием техники. «Поэтому мы уничтожаем резервы противника», — заключил военный.

Накануне Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в регионе.

Он заявлял, что в течение 16 августа шли тяжелые бои. По его информации, российские войска уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, пять пикапов, танк, а также робот-дрон разминирования.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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