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Российский военный высказался о подготовке брошенных на Курск бойцов ВСУ

Морпех ВС РФ «Ветер»: ВСУ бросили на Курск бойцов после месяца подготовки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ВСУ бросили на Курск бойцов, прошедших только базовую подготовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера морской пехоты ВС РФ с позывным «Ветер».

Подтверждающие это документы были обнаружены в бронеколонне 82-й штурмовой бригады ВСУ.

«Сертификат и свидетельство об окончании одномесячных курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных обнаружены в одной из захваченных в Курской области «натовских» бронемашин», — рассказал российский боец.

Отмечается, что слабо подготовленные призывники находились в бронеколонне, однако помимо них там могли быть и более опытные бойцы. Достоверно известно, что некий младший сержант ВСУ Александр Басов 14 июня 2024 года получил квалификацию «стрелок базового уровня» по окончании месячных курсов.

До этого почти три десятка солдат 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен в Курской области.

Отмечается, что 22-я отдельная механизированная бригада ВСУ — это одно из подразделений, которые вторглись на территорию России в Курской области. При этом подразделение является одним из наиболее хорошо оснащенных в украинской армии, а его бойцы проходили обучение при участии инструкторов НАТО.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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