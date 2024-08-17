В Киевской области произошел взрыв

В Киевской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Официальные власти ситуацию пока не комментировали.

Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Киевской области и Киеве, а также в Сумской области (граничит с Курской областью России) действует воздушная тревога.

Вечером 16 августа в украинских Сумах на северо-востоке страны произошел взрыв.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Днепре и Павлограде в Днепропетровской области на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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