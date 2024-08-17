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Украинский военный рассказал о попадании в плен к ВС России в Курской области

Солдат ВСУ Завадский рассказал, что военные РФ взяли его в плен без выстрелов

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Павел Лисицын/РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Завадский рассказал, как российские военные взяли его в плен без единого выстрела. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Он отметил, что командование ВСУ поставило задачу находиться на пункте наблюдения возле моста. Однако начальство не смогло подвезти провизию, рации, поэтому начались проблемы.

Военный вспомнил, что в какой-то момент начался огонь, после чего его батальон начал отвечать. На следующий день к ним подошли люди с повязками с российской стороны — украинцев обошли и начали выходить на контакт. «И они забрали нас в плен без единого выстрела», — заключил военный.

В итоге Завадский сдался в плен группировке войск «Север». Он признал, что его содержат в хороших условиях — кормят и оказывают необходимую помощь.

До этого в Курской области группа из 24 солдат 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины организованно сдалась в российский плен, используя социальные сети.

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

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