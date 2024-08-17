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Вице-губернатор Приморья отправился на фронт

Вице-губернатор Приморья Ефремов поехал освобождать Курскую область от ВСУ.

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов подписал контракт с министерством обороны России и поехал освобождать территории Курской области от Вооруженных сил Украины, возглавив формирование батальона «Тигр». Об этом написал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

«Бойцы отряда «Тигр», которые уже вернулись с передовой, приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», — пишет Кожемяко.

Отмечается, что Ефремов, недавно ставший вице-губернатором Приморья, уже принимал участие в специальной военной операции на Украине. В правительстве региона Ефремов курировал внутреннюю политику Приморья.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году добровольцами на СВО отправятся еще 23 тыс. жителей Москвы.

По его словам, Москва в этом отношении — один из лидеров среди субъектов по динамике и по количеству людей, которые сражаются в зоне СВО.

Ранее Путин назвал главную задачу Минобороны РФ.

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