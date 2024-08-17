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Минобороны рассказало об обратившем в бегство ВСУ рядовом

Минобороны: боец ВС России обратил в бегство ВСУ, пройдя минное поле

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Евгений Биятов/РИА Новости

Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка вынудил бойцов Вооруженных сил Украины покинуть свои позиции в ходе освобождения поселка в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Используя колейный минный трал, экипаж танка рядового Александра Полухина проделал проход в минно-взрывном заграждении, установленном противником на подступах к поселку», — рассказал собеседник агентства.

В оборонном ведомстве добавили, что, ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Полухина огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам украинской армии. После этого российский боец осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп ВС РФ.

В Минобороны отметили, что благодаря действиям экипажа танка ВСУ были вынуждены оставить занимаемые позиции и обратиться в бегство. Украинские военнослужащие бросили раненых на поле боя, а населенный пункт был освобожден.

15 августа военный корреспондент Александр Коц показал видеозапись, на которой солдат российской армии сбил головой украинский беспилотник. По словам журналиста, FPV-дрон подлетел к российскому бойцу и завис рядом с ним. В ответ военный занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку.

Российский военный уничтожил нестандартным способом беспилотник ВСУ.

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