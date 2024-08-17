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Армия России уничтожила колонну бригады ВСУ с техникой НАТО в Курской области

РИА: колонна бригады ВСУ с техникой стран НАТО уничтожена в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Моторизованная колонна, которая принадлежала 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженным силам Украины (ВСУ), полностью уничтожена в Курской области бойцами 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

«Ветер» рассказал, что колонна ВСУ была вооружена бронированной техникой стран-членов блока НАТО.

«В результате скоротечного боя морпехами 810-й бригады была полностью уничтожена мобильная группа ВСУ, передвигавшаяся в колонне по Курской области на бронированной технике стран НАТО», — рассказал военный.

«Ветер» добавил, что в ходе боевых действий были уничтожены два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar американского производства.

Кроме того, один Cougar, а также один БТР Stryker и пара Roshel Senator были захвачены морпехами в виде трофеев. Ветер также сообщил, что помимо военной техники российские морпехи получили документы украинских военных. Среди них — паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другие бумаги.

По словам бойца ВС РФ, в ходе боя было уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 ВСУ в Сумской области.

Ранее ВС РФ применили против ВСУ новый беспилотник с искусственным интеллектом.

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