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В США заключили крупный контракт для модернизации военных баз

Пентагон: США заключили контракт для модернизации баз ВВС в мире

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Министерство обороны США заключило крупный контракт с рядом компаний для модернизации и обслуживания американской инфраструктуры Военно-воздушных сил в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Пентагона, этот контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры. Модернизация будет проводиться во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил, включая базы охраны и резерва.

Как сообщили в минобороны США, сумма контракта составила порядка $12,5 миллиарда. Работы планируется проводить по всему миру. Ожидается, что их завершат к 15 августа 2034 года.

Недавно сообщалось, что американские вооруженные силы не готовы к потенциальному глобальному конфликту на фоне роста мощи Китая, России и Ирана. В связи с этим США в ближайшие годы могут оказаться в состоянии «крайней уязвимости».

Ранее в США заявили, что Вашингтон не в том положении, чтобы угрожать России.

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