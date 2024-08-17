В США заключили крупный контракт для модернизации военных баз

Министерство обороны США заключило крупный контракт с рядом компаний для модернизации и обслуживания американской инфраструктуры Военно-воздушных сил в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Пентагона, этот контракт предоставляет набор квалифицированных источников модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры. Модернизация будет проводиться во всех местах расположения департамента Военно-воздушных сил, включая базы охраны и резерва.

Как сообщили в минобороны США, сумма контракта составила порядка $12,5 миллиарда. Работы планируется проводить по всему миру. Ожидается, что их завершат к 15 августа 2034 года.

Недавно сообщалось, что американские вооруженные силы не готовы к потенциальному глобальному конфликту на фоне роста мощи Китая, России и Ирана. В связи с этим США в ближайшие годы могут оказаться в состоянии «крайней уязвимости».

Ранее в США заявили, что Вашингтон не в том положении, чтобы угрожать России.