Власти Белгородской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что два населенных пункта региона попали под обстрел ВСУ.

По его словам, речь идет о селе Дроновка Грайворонского городского округа и селе Графовка Краснояружского района.

«В селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом <...> В селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. На одной из улиц отсутствует электричество», — поделился глава региона.

Он добавил, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах работают оперативные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. В министерстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа. Накануне в Белгородской области также ликвидировали украинский беспилотник.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.