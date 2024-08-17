Алаудинов рассказал о достижениях ВС РФ на Курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные уничтожили робот разминирования на Курском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, в течение дня 16 августа шли тяжелые бои. Российские войска уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, пять пикапов, танк, а также робот-дрон разминирования.

«День у нас был очень насыщенный, тяжелый. Весь день с раннего утра шли тяжелые бои. Противник в нашем направлении бросал все возможные и невозможные силы. <...> Все, что попадалось нам сегодня под руку, мы уничтожали», — поделился глава «Ахмата».

До этого он сообщал, что пятеро солдат Вооруженных сил Украины, в том числе боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в плен российским войскам в Курской области.

В городе Суджа Курской области мародерствующие солдаты Вооруженных сил Украины сняли себя и свою «добычу» на видео.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают.