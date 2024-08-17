В ВСУ раскритиковали нападение на Курскую область

Боец ВСУ раскритиковал нападение на Курскую область. Об этом он рассказал журналисту France24.

Украинский солдат задался вопросом, почему он должен радоваться наступлению ВСУ в российском регионе.

«Воюем в чужой стране, но не можем освободить свою», — отметил боец.

Отмечается, что разговор солдата с журналисткой был кратким, так как бойцам ВСУ запрещается общаться с представителями прессы.

До этого пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева сообщала, что более двух тысяч человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки.

В 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения. В них размещены свыше 10 тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей.

Толмачева указала, что в регионе открыто 79 пунктов временного размещения, в которых находятся семь тысяч человек.

До этого также сообщалось, что украинские бойцы обстреливают автомобили, на которых эвакуируют население из Суджанского района Курской области.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.