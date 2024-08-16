ВСУ атаковали еще один мост в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по еще одному мосту через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник.

По информации канала, речь идет о мосте, расположенном в селе Званное в Глушковском районе. В пятницу, 16 августа, он несколько раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

16 августа советник врио губернатора Курской области Роман Алехин сообщил, что украинские военные разрушили мост через реку Сейм, выпустив по переправе несколько ракет HIMARS американского производства.

По его данным, таким образом ВСУ перешли к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм.

Также сообщалось, что часть сел Глушковского района сейчас отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

Ранее сообщалось, что в Курской области более тысячи человек пропали после вторжения ВСУ.