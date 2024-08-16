Российского военного, сжегшего украинскую БМП, наградят

Российский военнослужащий, который сжег БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) под носом у украинских солдат, будет представлен к награде. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что боец является срочником с позывным «Армян».

По данным SHOT, оставленную БМП-1 ВСУ в Курской области 11 августа заметил оператор дрона.

«Шесть ВСУшников в этот момент прятались в лесу от российских военных. Срочник сам вызвался доехать до боевой машины на гражданском ВАЗе и спалить ее. Техника не была заглушена», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что боец ВС России сжег заглохшую украинскую боевую машину пехоты (БМП) обычной канистрой с бензином в одном из приграничных районов Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее немецкий бизнесмен предположил, какую цель преследуют ВСУ в Курской области.