В городе Украины объяснили усиление мобилизации низкими показателями по поимке уклонистов

Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире местного телеканала «Вежа» («Башня») заявил, что в связи с низкими показателями по поимке уклонистов в городе усилена мобилизация. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы города, в Ивано-Франковске установили дополнительные блокпосты.

«Есть потребность, поэтому, наверное, проводятся эти мобилизационные мероприятия. Несколько недель будет усиленный режим, так как наша область не из передовых по мобилизации», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как долго в городе будут действовать блокпосты.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщил, что на Украине жгут военные машины в знак протеста против мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине за неделю задержали семь человек за диверсии.