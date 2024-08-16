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Появились кадры угона автомобиля Humvee ВСУ в Курской области российскими морпехами

Российские морпехи угнали авто Humvee ВСУ в Курской области и попали на видео

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие угнали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский автомобиль Humvee. Видеоролик с эмоциональной реакцией одного из бойцов опубликовал Telegram-канал «Z Ветераны России on-line».

«Мы только что стащили «Хаммер»», — сказал боец.

Вероятно, солдат принял Humvee за гражданскую версию этого автомобиля, выпускающуюся под наименованием Hummer.

По данным канала, заполучить американский автомобиль удалось бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение противостоит украинским войскам в Курской области.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что часть украинских солдат из 80-й, 82-й и 154-й бригад ВСУ, которые оказались отрезаны от снабжения в Курской области, переодеваются в гражданскую одежду, угоняют автомобили местных и пытаются покинуть регион под видом мирных жителей.

15 августа военкор Александр Сладков заявлял, что украинские военные в Курской области переодеваются в гражданскую одежду и форму Вооруженных сил РФ для диверсий.

Ранее солдаты — мародеры ВСУ сняли себя на видео в Судже.

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