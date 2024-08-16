В Николаеве произошли взрывы

Взрывы раздались в городе Николаеве, расположенном на юге Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Подробностей нет. Воздушная тревога в этом регионе не объявлялась.

Ночью 16 августа украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Киеве, в городе работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 16 августа стало известно, что мощный взрыв прогремел в городе Запорожье, который временно контролируется украинскими войсками. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, наиболее громкий взрыв отмечали жители Шевченковского района, а также микрорайонов Космос и Пески. Иных подробностей он не привел.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.