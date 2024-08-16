В РФ оценили угрозу применения Украиной американских ракет JASSM

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что США рассматривают возможность передачи Украине высокоточных крылатых ракет класса «воздух-земля» JASSM. По словам специалиста, Киев будет применять данное оружие в связке с истребителями F-16, поэтому российским войскам важно уничтожать самолеты-носители.

«Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», — допустил Леонков.

Он добавил, что полагаться на запрет Вашингтона на нанесение ударов американским оружием по территории России полагаться не стоит.

Как пишет газета Politico со ссылкой на должностных лиц в американской администрации, США открыты для идеи поставок на Украину ракет JASSM.

Источники издания рассказали, что Вашингтон еще не принял окончательное решение о передаче Киеву упомянутых снарядов. Тем не менее команда президента страны Джо Байдена продолжает прорабатывать детали возможного договора о поставках JASSM.

В частности, американским специалистам было поручено убедиться, что украинские военные самолеты способны нести снаряды весом 2 400 фунтов (более одной тонны) с боеголовкой весом 1 000 фунтов (более 450 кг). Власти США, в свою очередь, приступили к изучению механизма передачи чувствительных технологий другим государствам.

Ранее стали известны пожелания Вашингтона по использованию ВСУ ракет ATACMS.