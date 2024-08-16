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На Украине мобилизованного инвалида с тремя пальцами сделали пулеметчиком

Пленный боец ВСУ с тремя пальцами рассказал, как его определили в пулеметчики

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Гаврощенко является инвалидом третьей группы, лишившимся в детстве двух пальцев, однако украинскому командованию не помешало это определить его в пулеметчики. Об этом военнопленный рассказал РИА Новости.

Мужчина рассказал, что в детстве лишился указательного и среднего пальцев на правой руке. После этого он получил третью группу инвалидности. В декабре 2023 года, по словам военного, в Харьковской области его остановили сотрудники полиции и отправили в военкомат.

После прохождения военно-врачебной комиссии Гаврощенко принес справку о непригодности к военной службе. В результате военкомат еще раз отправил мужчину в поликлинику. Там травматолог обследовал военнопленного и дал справку о пригодности к военной службе.

В результате солдата отправили служить в 151-ю бригаду ВСУ. Там его сделали пулеметчиком. Когда подразделение украинца было в районе села Прогресс в ДНР Гаврощенко взяли в плен.

До этого в Херсоне на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выдали повестку инвалиду. В ответ они посмеялись и сказали, что Вооруженным силам Украины не хватает солдат в Херсонской области.

Ранее командир ВСУ пожаловался на теряющих сознание новобранцев.

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Операция на Украине
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