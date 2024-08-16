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Авиация ВС РФ ударила по складам боеприпасов и горючего ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего в Сумской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская авиация поразила резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады с боеприпасами и горючим в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары были нанесены в районе населенных пунктов Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи.

В этой же сводке Минобороны сообщило, что российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины в направлении села Русское Поречное Курской области. Кроме того, добавили в ведомстве, войска РФ отразили наступление украинской штурмовой группы при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки.

До этого Минобороны заявило, что более 50 солдат ВСУ сдались в плен российским войскам за неделю боев на линии боевого соприкосновения. Потери украинской армии, по данным министерства, составили до 555 военных.

Ранее российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР.

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