Украинка из ВСУ попала в плен в Курской области

Вооруженные силы РФ в Курской области взяли в плен несколько украинских военных, среди которых оказалась девушка, добровольно вступившая в армию Украины. Об этом сообщает «Украина.ру».

На опубликованной изданием видеозаписи российские бойцы спрашивают у пленников, как они попали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Один из украинцев отвечает, что их насильно затолкали в автобус в Одессе и увезли, после чего бросили в приграничный регион РФ.

Также автор записи спрашивает у пленной украинки, что привело ее в Курскую область. Девушка сказала, что добровольно вступила в ряды ВСУ.

15 августа британская газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен в ходе боев в Курской области.

В Главном управлении разведки минобороны Украины рассказали, что в первую очередь в списке обмена находятся больные и тяжелораненые военнослужащие.

До этого издание The Economist писало, что массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение ВСУ в зоне боевых действий на фоне нехватки ресурсов и неясной цели этой операции.

Ранее появилось видео допроса пленных солдат ВСУ в Курской области.