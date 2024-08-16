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Украинка из ВСУ попала в плен в Курской области

Российские бойцы взяли в плен в Курской области добровольно всупившую в ВСУ украинку

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Министерство обороны Украины/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вооруженные силы РФ в Курской области взяли в плен несколько украинских военных, среди которых оказалась девушка, добровольно вступившая в армию Украины. Об этом сообщает «Украина.ру».

На опубликованной изданием видеозаписи российские бойцы спрашивают у пленников, как они попали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Один из украинцев отвечает, что их насильно затолкали в автобус в Одессе и увезли, после чего бросили в приграничный регион РФ.

Также автор записи спрашивает у пленной украинки, что привело ее в Курскую область. Девушка сказала, что добровольно вступила в ряды ВСУ.

15 августа британская газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен в ходе боев в Курской области.

В Главном управлении разведки минобороны Украины рассказали, что в первую очередь в списке обмена находятся больные и тяжелораненые военнослужащие.

До этого издание The Economist писало, что массированная атака украинской армии на Курскую область может ухудшить положение ВСУ в зоне боевых действий на фоне нехватки ресурсов и неясной цели этой операции.

Ранее появилось видео допроса пленных солдат ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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