Стало известно, что в донецком ТЦ в момент обстрела ВСУ были семьи с детьми

Внутри торгового центра в Донецке в момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) были дети. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Донецкой народной республики.

По его словам, в этот день в торговый центр пришло много семей с детьми. Их судьба пока уточняется.

По ранее появившейся информации оперативных служб Донецкой народной республики, в результате обстрела пострадали несколько человек. Также два жителя города получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в МЧС сообщили, что в Горловке в ДНР пострадали двое сотрудников ведомства при повторном обстреле Вооруженных сил Украины. В момент удара пожарные ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный атакой ВСУ.

В начале августа украинские солдаты атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с помощью дрона-камикадзе. Снаряд попал в одну из заправочных колонок, после чего начался пожар.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке.