Появилось видео последствий обстрела торгового центра в Донецке

РИА Новости опубликовало в своем Telegram-канале видео, на котором показаны последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке.

На представленных кадрах видно, что в результате обстрела часть фасада здания оказалась сильно повреждена. В здании торгового центра начался пожар. С крыши идет густой черный дым.

По информации оперативных служб Донецкой народной республики, в результате обстрела пострадали несколько человек. Также два жителя города получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в МЧС сообщили, что в Горловке в ДНР пострадали двое сотрудников ведомства при повторном обстреле Вооруженных сил Украины. В момент удара пожарные ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный атакой ВСУ.

В начале августа украинские солдаты атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с помощью дрона-камикадзе. Снаряд попал в одну из заправочных колонок, после чего начался пожар.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке.