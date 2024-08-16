Власти Орловской области прокомментировали сообщения о проникновении ДРГ в регион

Сообщения о проникновении на территорию Орловской области украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) являются фейком. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«В Ливнах, Ливенском районе рассылают сообщения якобы о том, что там обнаружили диверсионно-разведывательную группу. Мы перепроверили и вчера, и сегодня. Безусловно это — фейк», — сказал он в видеообращении.

Он не исключил, что эта информация может распространяться «по наивности».

По его словам, Украина пытается посеять панику, но на провокации нельзя поддаваться.

Все силовые структуры находятся в режиме повышенной готовности, подчеркнул губернатор и добавил, что власти региона в настоящее время занимаются тем, что принимают людей из Курской области.

До этого РИА Новости заявило, что ВС РФ в ночь на 16 августа уничтожили украинскую ДРГ у населенного пункта Кремяное в Курской области.

Ранее Путин назвал главную задачу в связи с атаками ВСУ на Курскую область.