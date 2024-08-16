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В России испытали робот «Импульс-К» с противотанковыми ракетами

Компания «Гумич» испытала робота «Импульс-К» с противотанковыми ракетами

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Гумич/Ростех

Компания «Гумич» успешно испытала универсальную роботизированную платформу на гусеничном шасси «Импульс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Гаврилова.

«С первого выстрела были поражены все цели, испытания были успешно завершены», — заявил Гаврилов об испытаниях на полигоне платформы с противотанковым ракетным комплексом.

Он отметил, что платформа в десятки раз дешевле танков и другой тяжелой бронетехники. Ее можно оборудовать модулем дистанционного минирования, минометом, системами радиоэлектронной борьбы. Также ее можно оборудовать платформой для запуска дронов и боевым модулем, который может содержать пулемет или автоматический гранатомет.

До этого Гаврилов рассказал о создании универсальной гусеничной платформы «Импульс-М» совместно с госкорпорацией «Ростех».

31 мая сообщалось, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» разработали роботизированную колесную платформу, которую можно использовать в качестве камикадзе в зоне специальной военной операции.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные применяют робота на Авдеевском направлении.

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