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Российские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль Сергеевку, Ивановку и Лисичное в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль Лисичное, Ивановку и Сергеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой народной республики», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны. Были отражены 20 контратак подразделений ВСУ.

«За неделю на направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что украинская армия за неделю здесь лишилась четырех танков, из которых два М1А1 «Abrams» американского производства, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

До этого замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что город Суджа в Курской области не находится под полным контролем ВСУ.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.

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