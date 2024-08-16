Российские военнослужащие взяли под контроль Лисичное, Ивановку и Сергеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой народной республики», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что ВС РФ нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны. Были отражены 20 контратак подразделений ВСУ.

«За неделю на направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что украинская армия за неделю здесь лишилась четырех танков, из которых два М1А1 «Abrams» американского производства, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

До этого замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что город Суджа в Курской области не находится под полным контролем ВСУ.

Ранее в Госдуме оценили возможность дополнительной мобилизации.