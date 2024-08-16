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Лукашенко рассказал, что получил карту с ситуацией на границе с Украиной

Лукашенко обсудил с военными обстановку на границе с Украиной

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с военными обстановку на границе с Украиной, он сообщил, что получил соответствующую карту. Слова главы государства приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе. Более того, мы вывели туда части нашей армии», — рассказал он.

Лукашенко спросил у военных, как в настоящее время обстоит обстановка на границе, все ли подразделения вывели в район концентрации войск.

«Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть», — сказал президент.

Он попросил доложить не только обстановку, но и развитие ситуации.

Также Лукашенко рассказал, что для отражения «пакостей» в отношении Белоруссии у государства есть все необходимые средства. Лукашенко добавил, что постоянно получает от госсекретаря и председателя КГБ данные относительно возможностей государства по противодействию угрозам стране.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.

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