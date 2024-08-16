Обвиняемый в мошенничестве боец ВДВ Фролов не признает вину и просится на СВО

Командир подразделения российских Воздушно-десантных войск ВДВ, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, подполковник Константин Фролов не признает вину в особо крупном мошенничестве. Об этом он сообщил ТАСС.

Военный суд постановил продлить ему и комбригу Городилову срок ареста до 19 ноября.

«Вину не признаю», — сказал он после оглашения постановления.

Кроме того, Фролов добавил, что хотел бы вернуться в зону СВО, так как считает, что пользы от его участия в зоне СВО будет больше, чем от пребывания в СИЗО.

По данным агентства, защита собирается обжаловать решение о продлении ареста.

4 июля сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали комбрига ВДВ Городилова. Полковник, находящийся под санкциями США, был арестован в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета. Имя Городилова упоминалось в иностранных СМИ в связи с обвинениями в «военных преступлениях на Украине». Минобороны России отрицает подобные обвинения. Городилов — не единственный высокопоставленный военный, ставший объектом следственного интереса по делу о мошенничестве. Ранее были арестованы бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, главный кадровик оборонного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ЮВО Иван Попов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 августа сообщалось, что суд арестовал Фролова по делу о мошенничестве.

Ранее экс-командующий 58-й армией генерал Попов дал изобличающие показания на своих предполагаемых подельников.