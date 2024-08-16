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Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области

Алаудинов заявил, что войска РФ контролируют обстановку в Курской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Обстановка в Курской области для российских войск «нормальная». Об этом заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка нормальная, подконтрольная [войскам РФ]», — сказал он.

По его словам, в данный момент идет интенсивная работа по уничтожению украинских войск.

За 15 августа, по его данным, «было выжжено очень много техники, уничтожено много противника», а 16 августа ВСУ пытаются «уже другими направлениями пробиться», но у них «это не получается».

Накануне командир спецназа «Ахмат» обвинил военных корреспондентов Telegram-канала «Операция Z» в работе на украинскую армию из-за публикации о ситуации в городе Суджа Курской области. В ней демонстрировались кадры с иностранными журналистами в городе и задавался вопрос: что скажет Алаудинов на это?

До этого генерал заявлял, что в Судже до сих пор остаются российские формирования.

Ранее Алаудинов рассказал о попытках прорыва ВСУ в Курской области.

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