ВСУ ночью атаковали село в Белгородской области

В ночь на 16 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывные устройства сбросили на частный сектор. В итоге полностью сгорели два автомобиля. Также различные повреждения после атаки обнаружили в двух частных домовладениях, где оказались выбиты окна, а также осколки посекли кровли, фасады и заборы.

Этой же ночью село Новая Таволжанка в Белгородской области частично осталась без света после украинского обстрела. Губернатор уточнил, что пострадавших мирных жителей в результате обстрела нет, а свет будет восстановлен аварийными бригадами после того, как пройдут консультации с министерством обороны России.

Вечером 15 августа ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.