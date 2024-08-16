Статья газеты The Wall Street Journal, в которой Владимира Зеленского и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного называют организатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», является одним из шагов к отстранению Зеленского от власти. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Эта статья в Wall Street Journal была написана с целью подготовить почву для смены власти в Киеве», — заявил Меркурис.

Общаясь с журналистом Алексом Христофору, Меркурис согласился с мнением о том, что расследование газеты наносит удар не только по Украине и ее правительству, но и унижает также Германию, которая являлась ключевым выгодоприобретателем от запуска газопроводов из России.

До этого заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения о причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» — лишь попытка отвлечь внимание от настоящих виновников диверсии.

Ранее в МИД РФ заявили, что США пытаются сделать терроризм легальным.