В Курской области ракетная тревога

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной тревоге в области. Об этом Смирнов пишет в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — пишет Смирнов.

Позднее, спустя шесть минут, Смирнов сообщил об отмене ракетной тревоги.

До этого стало известно, что украинские военные пытались атаковать город Льгов в Курской области при помощи кассетных боеприпасов.

Глава населенного пункта Алексей Клемешов сообщил, что дежурными силами ПВО атака была отбита. По словам Клемешова, из-за падения обломков снарядов ранения получили четыре взрослых человека.

Ранее в МЧС РФ рассказали, как проходит эвакуация жителей приграничных районов Курской области.