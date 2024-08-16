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«Искандер» успешно поражает важные цели в зоне СВО

«Высокоточные комплексы»: ОТРК «Искандер» поражает ключевые объекты ВСУ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поражает ключевые объекты Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на холдинг-разработчик ОТРК «Высокоточные комплексы».

«Пункты управления, позиции ПВО, аэродромы противника и другие ключевые объекты — штатные цели, заложенные в тактико-техническом задании на комплекс. Факт уничтожения подтверждает, что требования ТТЗ были успешно реализованы и комплекс показывает высокую эффективность при применении», — заявили в холдинге.

В «Высокоточных комплексах» отмечают, что министерство обороны России все чаще сообщает об успешном применении комплексов «Искандер» на фронте.

До этого Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля вскрытия в Сумской области позиционного района американской пусковой установки РСЗО М142 HIMARS.

Удар по установке был нанесен ОТРК «Искандер».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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