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Село в Белгородской области частично обесточено после обстрела ВСУ

Новая Таволжанка частично осталась без света после украинского обстрела

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Валерий Мельников/РИА Новости

Новая Таволжанка в Белгородской области частично осталась без света после украинского обстрела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи — часть села временно остается без света. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что пострадавших мирных жителей в результате обстрела нет, а свет будет восстановлен аварийными бригадами после того, как пройдут консультации с министерством обороны России.

Вечером 15 августа ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Обстрелам подверглись также частное домовладение в селе Старый Хутор в Валуйковском районе области и оборудование на территории сельскохозяйственного предприятия на хуторе Леоновка.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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