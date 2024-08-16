Село в Белгородской области частично обесточено после обстрела ВСУ

Новая Таволжанка в Белгородской области частично осталась без света после украинского обстрела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в одном частном доме выбиты окна и поврежден забор. Также есть обрывы на линии электропередачи — часть села временно остается без света. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что пострадавших мирных жителей в результате обстрела нет, а свет будет восстановлен аварийными бригадами после того, как пройдут консультации с министерством обороны России.

Вечером 15 августа ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Обстрелам подверглись также частное домовладение в селе Старый Хутор в Валуйковском районе области и оборудование на территории сельскохозяйственного предприятия на хуторе Леоновка.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.