Владимира Зеленского ждут проблемы из-за атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Сложно понять военную логику действий Зеленского, Сырского и Буданова. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?» — задается вопросом эксперт.

Британский военный аналитик добавил, что основные проблемы ВСУ испытывают в Донбассе, где российская армия продолжает успешную наступательную операцию в сторону Селидово и Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа подбили в Курской области два танка, пять боевых бронированных машин, два бронетранспортера.

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.