Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии Зеленскому предрекают большие проблемы из-за Курской области

Меркурис считает, что Зеленского ждут проблемы из-за атаки на Курскую область

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Владимира Зеленского ждут проблемы из-за атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Сложно понять военную логику действий Зеленского, Сырского и Буданова. Есть предположения, что это было сделано ради поднятия духа военных. Я задаюсь вопросом, действительно ли это помогло?» — задается вопросом эксперт.

Британский военный аналитик добавил, что основные проблемы ВСУ испытывают в Донбассе, где российская армия продолжает успешную наступательную операцию в сторону Селидово и Красноармейска (украинское название — Покровск).

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа подбили в Курской области два танка, пять боевых бронированных машин, два бронетранспортера.

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами