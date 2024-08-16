Ремонт атомной подлодки «Лошарик» планируют завершить в 2025 году

Ремонт и модернизация российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Лошарик» завершится в 2025 году. Об этом со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Собеседник агентства пояснил, что сразу после окончания ремонтных работ начнутся ходовые испытания подлодки с последовательным увеличением глубины погружения вплоть до предельной — шести тысяч метров.

Источник уточнил, что в начале лета произошла очередная переоценка объема и характера ремонтных работ на «Лошарике». Ранее сообщалось, что ремонт АПЛ «Лошарик» завершится в 2024 году.

1 июля 2019 года на АПЛ «Лошарик» в ходе проведения измерений рельефа дна в районе Кольского залива Баренцева моря произошел пожар. Ядерная энергетическая установка и титановый корпус подлодки не пострадали.

О том, что известно об уникальной российской субмарине и какие задачи в теории она может выполнять, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о способности «Лошарика» погружаться в три раза глубже их субмарин.