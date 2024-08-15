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Дрон атаковал авто с депутатами Госсобрания Башкирии в зоне СВО

Дрон атаковал авто с депутатами Госсобрания, один из них ранен

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Evgeniy Maloletka/AP

В зоне специальной военной операции (СВО) дрон атаковал автомобиль, в котором два депутата Госсобрания Башкирии возвращались после доставки гуманитарного груза. Один из парламентариев получил легкое ранение, об этом сообщила пресс-служба регионального парламента в своем Telegram-канале.

«Автомобиль с депутатами Государственного собрания <…> Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой, находившимися с гуманитарной миссией в зоне проведения СВО, был атакован ударным дроном», — говорится в сообщении.

Это произошло в Запорожской области.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, депутаты направлялись в Бердянск. Атака произошла вблизи Токмака: БПЛА взорвался на крыше транспорта.

Толкачев уточнил, чтоего коллегам повезло, что основной удар пришелся на автомобиль — он серьезно поврежден. При этом машина осталась на ходу, и они смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

В результате инцидента Уразгулов получил легкое осколочное ранение и отказался от госпитализации.

В настоящее время депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу.

Ранее в Курской области увеличилось количество пострадавших из-за обстрелов ВСУ.

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