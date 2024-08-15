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В Пентагоне заявили, что не знают всех целей прорыва ВСУ в Курскую область

Пентагон: США хотят «узнать больше» о целях Киева в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Соединенных Штатов надеются «узнать больше» о целях нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. С подобным заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы пытаемся узнать больше об их целях и задачах», – заявила Сингх на брифинге.

Сегодня также стало известно, что Соединенные Штаты обеспокоены вторжением Вооруженных сил Украины на территорию Курской области и перспективой потенциального углубления конфликта из-за применения западной техники и вооружения.

По мнению бывшего сенатора от американского штата Вирджиния Ричарда Блэка, вторжение украинских войск в Курскую область России приведет к поражению Украины. Он также предположил, что Вооруженные силы РФ скоро вытеснят ВСУ.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее украинский политик заявил, что Зеленский не заинтересован в мире.

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Атаки на Курскую область
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