Алаудинов рассказал о подбитой за день в Курской области технике ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы возглавляемого им подразделения и второй бригады спецназа подбили в Курской области два танка, пять боевых бронированных машин, два бронетранспортера.

«День у нас сегодня опять удался очень насыщенный... подбиты уже 2 танка, 5 ББМ, значит, 2 БТР, 2 пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено», — сказал он.

Минобороны России сообщало, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.