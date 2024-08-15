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В МВД РФ сочли российских генералов целью ВСУ на новых территориях

МВД: высокопоставленные генералы РФ — цель повышенной востребованности для ВСУ

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МВД РФ

Высокопоставленные российские генералы являются для Вооруженных сил Украины (ВСУ) целью повышенной востребованности. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Владимир Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает ТАСС.

По его словам, министр предупреждает генералов, что во время поездки на новые территории РФ за нами начинается охота. Кубышко отметил, что шпионы стараются определить их местонахождение, чтобы нанести удар РСЗО HIMARS, но от этого «страдают люди».

«Вы, говорит министр, цель повышенной востребованности», — обратил внимание замглавы МВД РФ.

Кубышко подчеркнул, что в один из приездов в Херсон на него была совершена попытка нападения.

«Мне там приготовили кабинет, а на следующий день по нему ударили и с пятого этажа и до подвала была воронка», — рассказал Кубышко, уточнив, что так прилетела ракета, как раз в то место, где стояла его кровать.

До этого замглавы МВД РФ рассказал о звонящих ему украинских мошенниках.

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД.

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