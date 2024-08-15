Спасатели нашли всех пилотов упавшего под Иркутском самолета ТУ-22М3

Спасатели нашли всех четырех пилотов самолета-бомбардировщика ТУ-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, они живы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«4 пилота катапультировались. Всех уже нашли», — написал чиновник.

По его словам, военный самолет выполнял плановый полет.

К месту ЧП были направлены соответствующие службы. Кобзев уточнил, что самолет упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений. По предварительной информации причиной происшествия стала техническая неисправность воздушного судна.

Самолет-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Михайловка в Иркутской области. Он взлетел с аэродрома Белая в соседнем Усольском районе.

Самолет Ту-22М3 способен поразить сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземные и морские цели в любое время суток и при любых погодных условиях. Способен пронести ядерные боеголовки.

Ту-22М3 имеет длину 42,46 м и максимальный размах крыла 34,28 м. Самолет способен провести на себе 126 т груза, в полете достигает максимальную скорость в 2300 км/ч.

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