Летчик падающего Ту-22М3 мог уводить самолет от жилых домов

Оставшийся на борту падающего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 летчик мог уводить падающий самолет от жилых домов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что местные жители видели три парашюта, при этом в самолете могло находиться четыре члена экипажа. Борт упал примерно в 22:11 по местному времени.

Министерство обороны России до этого сообщило, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. В Минобороны сообщили, что экипаж успел вовремя катапультироваться, их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что самолет упал в безлюдной местности.

Ту-22М — советский и российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие. Ту-22М3 — производился с 1978 по 1993 год, эксплуатируется в настоящее время.

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