Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы десантника в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Журналисты рассказали, что инцидент произошел в Суджанском районе. Отмечается, что флаг ВДВ вандалы не только вырвали, но еще и растоптали.

По данным источника SHOT, оператор беспилотного летательного аппарата, с которого велась съемка, отследил врага до выхода с кладбища, чтобы не повредить места захоронения, после чего был нанесен удар.

«Предварительно, оба — двухсотые», — отмечает SHOT.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру. Она якобы нужна «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения».

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.