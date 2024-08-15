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Украинские военные пытались атаковать машину волонтеров в ЛНР

Дрон ВСУ попытался атаковать машину волонтеров «Народного Фронта» в ЛНР

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Пресс-служба Молодежного крыла Народного фронта

Украинские военные при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попытались атаковать машину волонтеров «Народного Фронта» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя организации.

Источник агентства рассказал, что инцидент произошел в поселке Новоалександровка. Когда автомобиль въехал в населенный пункт, в нем сработал портативный детектор дронов «Булат».

«Устройство показало FPV-дрон, который за ними (волонтерами. — «Газета.Ru») охотился. К счастью, нашим коллегам удалось скрыться в чаще леса», — подчеркнул представитель «Народного Фронта».

Он добавил, что никто из его коллег не пострадал.

По информации агентства, поселок Новоалександровка каждый день подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас в населенном пункте находятся около 300 мирных жителей, которым «Народный Фронт» доставляет продукты и товары первой необходимости.

3 августа украинский БПЛА атаковал гражданский микроавтобус в населенном пункте Сватово в ЛНР. В салоне находились два человека, которые успели покинуть транспортное средство до того, как оно загорелось. Благодаря этому никто не пострадал.

Ранее в ЛНР зафиксировали рост числа атак украинских дронов на прифронтовые города.

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