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Власти Покровска заявили, что ВС РФ подошли вплотную к городу

Добряк: РФ подошла вплотную к Покровску на подконтрольной Киеву части ДНР

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России подошли «вплотную» к Покровску (прошлое название — Красноармейск) на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк.

«Мы видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей общине, к городу Покровску», — сказал он в видеообращении.

Он также попросил жителей немедленно эвакуироваться.

До этого экс-депутат Рады заявил, что потеря Покровска в ДНР будет для Украины катастрофой. Это приведет к остановке всей металлургической промышленности страны, поскольку только в этом городе идет добыча коксующегося угля. Импорт этого угля сделает металл неконкурентоспособным и дорогим, пояснил экс-депутат.

Также, по его мнению, потеря Покровска откроет Вооруженным силам РФ коридор в Днепропетровскую область и позволит им наносить удары по Павлограду — промышленному центру и железнодорожному узлу, который логистически поддерживает Днепр и Запорожье.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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